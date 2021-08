Il cadavere di un uomo è stato ritrovato su un divano abbandonato in strada a Palermo. Si chiamava Carmelo Campanella, 49 anni, di Misilmeri. Il corpo senza vita era sdraiato su un divano lasciato tra i rifiuti in via Conte Federico, una strada laterale del rione Brancaccio che costeggia l’autostrada Palermo-Catania.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Intervenuti anche il medico legale e il pm di turno. Le indagini sono condotte dai carabinieri: sul corpo sarà eseguita l’autopsia per accertare le esatte cause del decesso.

Cadavere sul divano a Palermo, le indagini

Sul corpo al momento non sono visibili tracce evidenti di violenza. L’uomo era arrivato in zona a bordo della sua Fiat Punto che è stata ritrovata parcheggiata non molto distante, in via Giovanni Di Stefano.

Sono in corso indagini anche per risalire al motivo della sua presenza in quella zona della città. Una delle piste ipotizzate dagli investigatori potrebbe essere legata all’uso di sostanze stupefacenti.