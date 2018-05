ROMA – Alle sette di ieri sera, la nave Excelsior aveva appena attraccato al porto di Palermo, il personale di bordo si è accorto che la cassaforte era stata svaligiata.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]La Polizia subito allertata ha ispezionato da cima a fondo la motonave Excelsior della Grandi Navi Veloci in viaggio da Genova a Palermo, ha torchiato l’equipaggio, visionato i filmati del sistema di videosorveglianza, ascoltato testimoni.

Non è emerso assolutamente nulla, nemmeno l’entità del bottino è dato conoscere, migliaia di euro, a quanto pare, in denaro contante della società GNV: qualcuno durante la traversata, si presume, è andato dritto alla cassaforte ed è sparito insieme ai passeggeri che sbarcavano. Un furto pulito.

In questo momento è in corso un sopralluogo sulla nave da parte della autorità di Polizia; la partenza del traghetto per Genova sta subendo un forte ritardo.