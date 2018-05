PALERMO – Un uomo di 29 anni, Dino Salvato, è stato ucciso a Palermo da alcuni colpi di pistola esplosi al volto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il cadavere è stato trovato in strada, in fondo Picone, a poca distanza dal centro del missionario laico Biagio Conte, alla periferia ovest della città.

Salvato, informa l’agenzia Ansa, aveva piccoli precedenti penali. Sul posto ci sono la polizia e il medico legale che sta effettuando i primi esami sul corpo. Una folla è scesa in strada dopo la sparatoria. I parenti della vittima, disperati, si sono messi a piangere e ad urlare. mentre gli agenti della polizia hanno cercato di mantenere l’ordine.

Salvato era stato arrestato due anni fa, insieme al fratello, per avere molestato e derubato alcune ragazze. Ad avvertire la polizia è stata una telefonata anonima giunta alla sala operativa.

