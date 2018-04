PALERMO – Dramma a Palermo giovedì 19 aprile. Una giovane donna di 31 anni è morta dopo essersi gettata dall’attico di un bed&breakfast in via XII Gennaio.

A chiamare la polizia accorsa sul luogo sono stati alcuni passanti, che hanno trovato la donna a terra in condizioni ormai critiche. In pochi minuti, spiega Today, sul posto sono intervenute tre volanti che hanno transennato la strada per consentire ai colleghi della scientifica di effettuare i rilievi.

La donna, una giovane di Palermo, è stata identificata grazie ai documenti che aveva lasciato nel bed&breakfast. Non si conoscono le ragioni che avrebbero spinto la giovane a togliersi la vita. Sull’episodio indaga la polizia.

