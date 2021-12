E’ morta a Palermo Emanuela Alaimo, una figura simbolo della città per la sua inesausta battaglia contro l’usura (e la burocrazia) nella sua Sicilia. Il suo storico bar, Il Bivio, un avamposto glorioso contro la cancrena del racket.

Palermo, Emanuela Alaimo è morta

Per Luigi Cuomo di Sos Impresa nazionale, presidente di “Sos Impresa”, associazione della quale faceva parte anche Alaimo, la sua storia è “quella di una combattente che non si è mai arresa e non ha mai indietreggiato di fronte agli ostacoli e le avversità che ha subito nella sua lunga e tormentata storia di vittima di usura in cerca di giustizia e di riscatto”.

“La sua determinazione nel portare avanti battaglie in difesa dei diritti delle vittime, nell’esortarle a denunciare subito e a farsi accompagnare in questo percorso dalle associazioni antiusura, è un esempio per molti di noi – prosegue Cuomo -, perché lei si è sempre distinta, diventando punto di riferimento costante per tutto il movimento antiracket e antiusura non solo siciliano”.