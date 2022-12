Palermo, incendio nell’appartamento, muore Caterina Giammanco. Una donna è morta nell’incendio della propria abitazione in piazza Marina di Sferracavallo a Palermo. L’incendio è divampato per cause da accertare. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.

Palermo, incendio nell’appartamento, muore Caterina Giammanco

Dentro l’appartamento è stata trovata la donna deceduta. Sul posto sono andati gli agenti di polizia e il medico legale.

La donna morta nell’incendio a Palermo in piazza Marina a Sferracavallo si chiama Caterina Giammanco, 52 anni. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo. La donna viveva con un compagno che in quel momento non era in casa. Saranno i tecnici dei vigili del fuoco a stabilire cosa abbia provocato l’incendio. Le indagini sono condotte dalla polizia.