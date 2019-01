PALERMO – Stava andando a scuola in sella al suo scooter, un Liberty Piaggio, quando è rimasto vittima di un terribile incidente stradale. E’ morto così Federico Serio, ad appena 16 anni. La tragedia si è consumata questa mattina, martedì 22 gennaio, lungo la statale 624 Palermo-Sciacca, all’altezza del km 3, poco prima dello svincolo per Altofonte.

Il ragazzino in sella allo scooter si è scontrato con una Volkswagen Golf. L’impatto è stato violentissimo: i soccorritori del 118, immediatamente accorsi sul posto, hanno cercato a lungo di rianimare il giovane, rimasto incosciente sull’asfalto. Ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Ancora da chiarire le esatte dinamiche dello schianto. Sul posto anche le volanti della polizia di Stato, gli agenti della polizia municipale di Palermo ed il personale dell’Anas intervenuti per gestire le prime fasi di soccorso. L’incidente ha causato code sia in direzione di Palermo che in direzione di Sciacca.