ROMA – Incidente a Palermo, dove due bambini di 2 e 4 anni sono rimasti gravemente feriti: è avvenuto in piazza Simon Bolivar, nel quartiere Zen. I due erano a bordo di un’auto, che per cause da accertate si è ribaltata, assieme a mamma e papà. I due bambini sono ricoverati in gravi condizioni nel reparto di pediatria dell’ospedale Cervello; il più piccolo ha la prognosi riservata. Per i genitori le ferite sono più lievi.

Non è ancora chiaro se la Renault Captur si sia scontrata con un’altra vettura o con un auto parcheggiata. I due bambini erano regolarmente seduti nei seggiolini, in situazione di sicurezza. Le indagini sull’incidente sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale. Al padre sono stati eseguiti i controlli alcolemici e tossicologici.

L’auto, spiega Arianna Rotolo su Repubblica, “risulta immatricolata da pochi mesi e dunque, risulta difficile ipotizzare che la perdita di controllo sia legata ad problema meccanico. L’ipotesi più accreditata è l’alta velocità. Il veicolo dopo essere uscito fuori strada è finito contro un albero. La famiglia è residente a Sferracavallo: stavano rientrando verso casa”. (Fonte Ansa e Repubblica).