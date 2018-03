PALERMO – Girolamo Scandariato, un imprenditore già condannato per mafia e arrestato in questi giorni dalla Dda di Palermo, elenca telefonicamente il decalogo del comportamento corretto che deve avere un boss mafioso, spiegando che prima di chiedere pizzo bisogna aiutare le persone.

Scandariato è finito in manette nell’ambito dell’inchiesta dei carabinieri e della Dia su boss trapanesi e favoreggiatori del capomafia latitante Matteo Messina Denaro. L’imprenditore mafioso, come hanno rivelato le intercettazioni, era contrario al comportamento tenuto da alcuni estorsori di Partanna in provincia di Trapani, che avevano danneggiato gli olivi di un proprietario terriero a cui era stato chiesto il pizzo.

“Uno con le persone deve dialogare e diciamo non deve mettere mai in difficoltà nessuno – dice l’indagato non sapendo di essere intercettato – Perché non si mette nessuno in difficoltà, anzi una persona prima si aiuta, non è che si butta giù. Noi quando andiamo in un posto, per esempio ci aprono le porte… questa è la soddisfazione nella vita”.

Scandariato prosegue: “Le persone cattive siamo noi che ce li facciamo diventare, in base a come si chiacchiera, in base a come si dicono le cose una persona diventa tinta (malvagia; ndr). Bisogna saperli prendere, bisogna trovare quello che ci sta bene vicino, perché io quando vedo uno che non ci si può parlare non insisto, me ne accorgo subito”.

La richiesta «cortese» Nel dialogo surreale la vittima del racket non si lamenta tanto della richiesta di pizzo, ma del metodo intimidatorio. «A me non è piaciuto perché se fossero venuti con il “verso” … probabile che la cosa era diversa ….. », dice invece l’imprenditore taglieggiato. «V’è quindi – conclude il gip commentando l’intercettazione – una sorta di accondiscendenza verso una mafia, per così dire cortese, ancorché subdola, esemplarmente rappresentata dalla figura di Scandariato».