PALERMO – Tragedia in strada a Palermo, dove una mamma e una figlia sono state travolte e uccise nella notte tra venerdì e sabato. Le vittime sono Anna Maria La Mantia, 63 anni, e la figlia, Angela Merenda, di 43 anni.

Una Fiat Punto in via Fichidindia, nella periferia est della città, le ha investite mentre stavano attraversando la strada. La madre è morta sul colpo, la figlia all’ospedale Civico dove era stata portata d’urgenza dai sanitari del 118. Il pirata della strada, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] che è fuggito dopo l’investimento è stato individuato, e si troverebbe ora nella caserma dei vigili urbani.

Madre e figlia erano da poco uscite da una funzione evangelica nella zona di via Fichidindia, quando la Fiat Punto le ha travolte in pieno. Uno dei familiari delle vittime ha inseguito la vettura che fuggiva e ha preso il numero di targa.

I carabinieri e gli agenti della polizia municipale si sono messi alla ricerca del veicolo. L’auto con segni evidenti dello scontro è stata ritrovata poco dopo. Non era assicurata.