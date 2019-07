PALERMO – “Nonostante la Questura di Palermo abbia già comunicato agli uffici dipartimentali competenti la mancanza di divise per il personale dei ruoli della polizia di Stato, a oggi non si ha alcuna informazione sulla data degli approvvigionamenti”. E’ quanto si legge in una nota inviata al ministero dell’Interno dalla Uil sicurezza.

Il segretario nazionale Paolo Giardina sottolinea che “gli operatori di polizia in questo periodo climatico particolare, che registra temperature oltre la media stagionale, assolvono i loro compiti istituzionali con enormi difficoltà, non avendo il previsto ricambio delle divise, trovandosi costretti, per motivi igienici, a utilizzare altri capi di vestiario, che comportano difformità di abbigliamento fra operatori che svolgono lo steso servizio d’istituto. Al fine di evitare disagi a tutto il personale in divisa ed eliminare le difformità di vestiario che ledono l’immagine della polizia di Stato, si chiede un intervento immediato”. (fonte ANSA)