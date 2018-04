ROMA – La figlia gli ha detto che il professore quasi cieco l’aveva picchiata e il padre, senza pensarci due volte, lo ha pestato e mandato in ospedale, ma non era vero.

L’uomo ha provocato al docente una frattura allo zigomo e una emorragia cerebrale dandogli un violento pugno fuori alla scuola al termine delle lezioni. Intervistato da Mattino Cinque, il padre della studentessa si difende: “La bambina mi ha solo detto che il professore l’ha intimidita facendo la mossa per alzare le mani e spingendola fuori dalla classe, e io ho creduto a mia figlia e ai ragazzini della classe”.

La ragazzina infatti gli aveva detto di essere stata picchiata dal professore, ma dopo l’aggressione ha ritrattato spiegando di essere stata solo allontanata dall’aula. Il docente ora è ricoverato in ospedale per le ferite riportate e contattato telefonicamente da Mattino Cinque ha dichiarato: “Ho rimproverato la ragazza, intimidita non è la parola giusta. Io ho anche un compito educativo”.