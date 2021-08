Palermo, positivo Covid tenta di imbarcarsi sull’aereo. Ci ha provato, gli è andata male, ora dovrà difendersi da un’accusa gravissima, epidemia colposa. Un uomo di trent’anni è stato bloccato all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Positivo al Covid.

Ma faceva finta di nulla. Non è chiaro come sperava di farla franca, fatto sta che è stato scoperto, smascherato e denunciato da una signora, una passeggera in procinto di imbarcarsi sullo stesso volo per Milano. Era con lui il giorno prima a fare il tampone nell’ambulatorio della stazione.

Se lo ricordava bene, era risultato positivo. La signora, quando lo ha riconosciuto, è corsa ad informare gli agenti della Polaria.

Che sono andati a verificare. Sottoposto a test molecolare il trentenne è risultato positivo. Con una carica virale molto elevata. Un untore patentato.