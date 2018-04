PALERMO – Tragedia a Palermo dove un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere precipitato dal sesto piano.

L’episodio è avvenuto nei pressi di un palazzo in viale Campania, a pochi passi dallo stadio dove si stava giocando la partita di serie B tra Palermo e Cremonese. La polizia sta indagando sulla dinamica.

Il Giornale di Sicilia ha aggiunto dettagli sulla vicenda, come per esempio che il cadavere è stato ritrovato

su un lucernario in viale Campania al civico 30.

Secondo le prime indiscrezioni il ragazzo, che non abitava nel palazzo, sarebbe precipitato dal sesto piano. Il corpo è stato trovato poco dopo le 16,30, all’interno di un condominio.

In zona c’erano molte persone che stavano uscendo dallo stadio Renzo Barbera dopo il match casalingo Palermo – Cremonese. Sul posto diverse volanti della polizia – come si vede dalle immagini – insieme agli uomini della scientifica che stanno cercando di ricostruire cosa sia veramente accaduto. Non si esclude nessuna pista né quella del suicidio né quella di un tragico incidente.