Potrebbe essere stato originato da una lite per un incidente stradale l’omicidio di un 45enne avvenuto a Palermo. L’uomo è morto nell’ospedale Civico di Palermo dopo essere stato ferito nel rione della Zisa, E’ arrivato al Civico in condizioni disperate. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Davanti all’ospedale ci sono stati dei momenti di tensione. La struttura è stata infatti presa d’assalto da decine di persone tra familiari e amici della vittima. Per questa ragione, la Polizia ha mandato sul posto una squadra in tenuta antisommossa.

Palermo, omicidio originato da lite per un incidente stradale? Indagano i Carabinieri

I Carabinieri del nucleo investigativo stanno cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria. I rilievi vengono condotti nei pressi di un’auto parcheggiata con il parabrezza lesionato. Da qui l’ipotesi di una lite per un incidente stradale. In queste ore i militari stanno sentendo i vicini di casa, le persone che abitano nel luogo dove è avvenuto il delitto, i familiari e gli amici.

Sul posto in cui hanno sparato al 45enne, la Polizia e i Carabinieri hanno trovato i bossoli sull’asfalto. In tutto 5, sparati da una pistola di piccolo calibro. La Scientifica dei Carabinieri sta continuando i rilievi per reperire più indizi possibile. A pochi metri dal luogo sono stati trovati anche la sella di uno scooter e una bici elettrica.

La vittima ha precedenti per droga

La vittima ha precedenti per droga e sarebbe vicino ad ambienti mafiosi. Il fascicolo è dunque passato alla Dda.

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti che hanno chiamato il 112. Qualcuno riferiva di un incidente stradale a un incrocio e qualcun altro di una lite.