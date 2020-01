PALERMO – Il corpo di un terzo sub è stato trovato nella provincia di Palermo. Il corpo è stato rinvenuto in contrada Ginestra a Termini Imerese, a circa 60 chilometri dalla zona tra Cefalù e Castel di Tusa dove erano stati trovati altri due sub morti oltre che un carico di droga.

Sulla vicenda stanno indagando cinque procure: Agrigento, Trapani, Termini Imerese, Patti e Messina, nei cui territori sono stati effettuati i ritrovamenti di droga. Le morti potrebbero essere collegate con alcuni carichi di hashish trovati in diverse spiagge dell’isola e con gli altri due sub morti: uno a Cefalù il 31 dicembre e l’altro l’8 gennaio a Castel di Tusa.

Il procuratore di Patti ha dichiarato al Corriere della Sera: “Non è escluso che quei due uomini possano esser vittime di un naufragio causato dal vento di maestrale che nei giorni in cui sarebbero morti ha colpito le nostre coste; ma l’altra ipotesi è che siano caduti in acqua da una imbarcazione in difficoltà, che trasportava droga, e che anche la droga stessa ritrovata poi in tre diverse spiagge sia finita in mare. Ovviamente stiamo parlando di ipotesi tutte da verificare”. (Fonte ANSA e Corriere della Sera)