ROMA – Uccide la moglie tagliandole la gola con un taglierino e poi si barrica in un negozio di calzature in Corso Italia, a Carini, nel Palermitano.

I due, secondo quanto riferito, erano separati ma l’uomo non si era rassegnato alla fine del rapporto. La vittima, Anna Maria Scavo, 36 anni, si trovava nel negozio di scarpe in cui lavorava come commessa, quando è stata colpita alla gola con un taglierino dal marito, Marco Ricci, 41 anni. Con i due c’era anche il figlio (e non la figlia come appreso in un primo momento) che è rimasto lievemente ferito ed è stato portato in ospedale.

L’uomo si è poi barricato nel centro commerciale. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta e i carabinieri l’hanno bloccato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il figlio all’ospedale Cervello. Per la moglie non c’è stato nulla da fare.

“E’ una vicenda che addolora l’intera collettività. Anna era una gran lavoratrice. La conoscevamo. In paese dicono che aveva presentato denunce contro l’ex marito che ogni tanto si presentava in negozio. Quando succedono queste cose si rimane davvero sconvolti”. Queste le parole del sindaco di Carini Giovì Monteleone. “La tragedia – spiega – ci tocca tutti. Sono davvero addolorato che si sia arrivati di nuovo ad una conclusione così drammatica. Tutta Carini è sconvolta da quanto successo. Peccato che si arrivi sempre troppo tardi”.

