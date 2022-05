Palestrina, coppia trovata morta in casa dopo un mese. Erano abbracciati nel letto. Sospetta overdose

Una donna di 60 e un uomo di 51 anni sono stati ritrovati morti in un appartamento a Palestrina, un piccolo comune in provincia di Roma. I due probabilmente sono morti a causa di una overdose circa un mese fa. I carabinieri, infatti, avrebbero trovato metadone e altre sostanze nell’appartamento.

La segnalazione e l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco

Gli agenti sono entrati nell’appartamento in via Gregorio Pantanelli dopo alcune segnalazioni di alcune persone che da tempo sentivano del cattivo odore. La porta era chiusa dall’interno tanto che i pompieri hanno dovuto sfondarla per entrare.

Quando sono entrati in casa i pompieri hanno ritrovato i due cadaveri, abbracciati, sul letto. I due corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Si pensa che i due siano morti circa un mese fa. Per ora però le notizie sono ancora frammentarie e in aggiornamento. Pare che la coppia si fosse trasferita da poco in zona.

Sarà l’autopsia nelle prossime ore a confermare o meno la morte per overdose.