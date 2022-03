Paline di Borno: bruciata, decapitata e sezionata in 15 parti. Il mistero del cadavere ritrovato sul ciglio della strada (foto Ansa)

Il corpo è stato bruciato e sezionato in quindici parti. I resti, divisi in quattro bustoni neri, sono poi stati abbandonati sul ciglio della strada. Sulla testa, decapitata, sono state trovate bruciature al volto. La vittima, una donna, potrebbe avere tra i 35 e i 50 anni. Questo è quel che si sa fin qui del cadavere, sezionato, ritrovato a Paline di Borno, piccolo paesino di 70 anime in provincia di Bergamo.

Il ritrovamento

I resti del cadavere, abbandonati sul ciglio della strada, sono stati avvistati da un passante, un residente della zona. L’uomo, visti i sacconi neri, ha provato ad aprirli e dentro ci ha trovato una mano. Le dita avevano uno smalto viola.

La zona del ritrovamento è stata immediatamente posta sotto sequestro e al momento, come ovvio, si indaga per omicidio ma senza avere troppe tracce e piste.

I sacconi sono già stati portati al Civile per gli esami di routine. Esami che si spera diano qualche informazione in più sull’omicidio e l’identità della donna.

Le ipotesi

Al momento si sa poco nulla. Quel che si sa è che qualcuno ha ucciso e sezionato una donna. Quel qualcuno poi ha deciso di abbandonare i resti in bella vista sul ciglio della strada. Poco lontano dai bustoni neri è stato ritrovato anche un giubbotto. Giubbotto già sequestrato e sotto analisi. Chissà se il ritrovamento potrà dare qualche indizio utile.