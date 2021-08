Palinuro, 24enne colto da una crisi epilettica in strada: gli rubano la bici elettrica

Si è sentito male in strada ma, invece di soccorrerlo, qualcuno ha pensato bene di rubargli la bici elettrica. Accade a Palinuro, in Cilento. Vittima del cinico furto un giovane di 24 anni che stava rientrando dal lavoro in bicicletta.

Erano da poco passate le 3 di notte quando il ragazzo è stato colto da una improvvisa crisi epilettica, mentre era in sella alla sua bici. Le convulsioni lo hanno fatto cadere a terra e alcuni passanti hanno subito chiamato i soccorsi.

Palinuro, il ladro approfitta del caos e se ne va in bici

Tra loro però c’era anche qualcuno che ha approfittato del momento di confusione per salire in sella alla bicicletta e dileguarsi.

Una volta ripresi i sensi il giovane si è accorto del furto, con sua amara sorpresa.

Intanto i sanitari del 118 giunti sul posto hanno preso in cura il ragazzo che ha riportato anche diverse escoriazioni al volto. Per fortuna le sue condizioni non risultano gravi.