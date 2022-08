La contrada del Leocorno con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Violenta da Clodia, ha vinto il Palio di Siena dedicato alla Madonna dell’Assunta. Il Leocorno ha condotto la Carriera in testa fin dalla partenza alla Mossa per tutti i tre giri di piazza del Campo.

Il Leocorno vince il Palio di Siena

Per il fantino Giovanni Atzeni è il nono Palio di Siena vinto, il quarto consecutivo. Aveva vinto i Palii del 2019 prima della sospensione per il Covid e quello del 2 luglio scorso sempre per contrade diverse. Per Violenta da Clodia, baio femmina di nove anni, è il primo Palio vinto alla quarta partecipazione.

Caduti quattro fantini durante la corsa

Durante la corsa sono caduti i fantini di quattro contrade, i loro cavalli sono arrivati tutti ‘scossi’. La corsa in piazza del Campo si è disputata oggi a causa di un rinvio per il maltempo che il 16 agosto – data tradizionale – si è abbattuto sulla città e sulla pista di tufo allestita nella piazza.