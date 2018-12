PALLAGORIO (CROTONE) – Duplice omicidio a Pallagorio, in provincia di Crotone. Francesco Raffa, di 59 anni, e il figlio Saverio Raffa, di 33 anni, allevatori, sono stati freddati nel pomeriggio di sabato 22 dicembre in località Furci, nell’entroterra di Crotone, una zona isolata e difficile da raggiungere. I due erano in auto e stavano lasciando in auto la loro proprietà, dopo una giornata di lavoro, quando è spuntato un fucile caricato a pallettoni che ha fatto fuoco, uccidendoli sul colpo.

I due uomini erano incensurati e al momento non risulta che avessero alcun contatto con ambienti della criminalità del luogo. Avevano un allevamento di bovini e si occupavano anche del taglio e della vendita di legname. Vivevano a San Nicola dell’Alto, Comune di un migliaio di abitanti distante pochi chilometri da Pallagorio, ed erano conosciuti come assidui lavoratori. Francesco Raffa, in particolare, viene descritto come una persona taciturna, tranquilla, che non aveva neanche il telefonino.

I carabinieri, che stanno conducendo le indagini, pur non escludendo allo stato alcuna ipotesi, hanno quindi rivolto in primo luogo le loro attenzioni sul contesto privato della vita dei due uomini, iniziando a vagliare tutte quelle che possono essere le varie possibilità. In particolare gli investigatori starebbero cercando di ricostruire gli ultimi giorni di vita di padre e figlio per accertare se possano avere avuto dei contrasti con qualcuno.