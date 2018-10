BARI – Ricerche sono in corso da parte dei carabinieri di Bari, per trovare un bambino di 4 anni che risulta essere scomparso da qualche ora a Palo del Colle, in provincia di Bari.

Santiago si trovava al mercato con la madre, quando si è persa ogni traccia. Subito è scattato l’allarme per ritrovare il piccolo e sono iniziate le ricerche a tappeto anche con l’aiuto di un elicottero.