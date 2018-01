PALOMBINA NUOVA (ANCONA) – Tragedia in stazione a Palombina Nuova, in provincia di Ancona. Un uomo di 48 anni, padre di tre figli, Stefano Stronati, è morto travolto da un treno regionale mentre era seduto sul muretto del binario.

L’uomo, scrive AnconaToday, si era seduto sulla banchina, e non sui binari, dopo aver passeggiato con la sua fidanzata lungo la spiaggia di Palombina. Ad un certo punto è passato il treno regionale Roma-Ancona che lo ha travolto e ucciso.

Gli investigatori adesso dovranno passare in rassegna i filmati delle videocamere di sorveglianza della stazione per avere maggiori certezze sulla dinamica dell’accaduto.

All’inizio si era pensato ad un suicidio ma l’ipotesi che prende piede è quella dell’incidente. Per il Resto del Carlino una delle ipotesi “è che Stronati non fosse pienamente consapevole di quello che stava succedendo attorno a lui”. Quando è stato travolto dal treno si trovava da solo sulla banchina, mentre la fidanzata lo aspettava in auto.

Per due volte il macchinista avrebbe suonato il clacson, scrive il quotidiano bolognese, senza riuscire ad evitare l’impatto. Scrive Il Resto del Carlino: