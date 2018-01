ROMA – Prima le ha fatto credere che aveva perso un anello per costringerla a raccoglierlo e poi, dopo che la ragazza ha detto che il gioiello non era suo, ha chiesto di baciarla, riuscendo anche a palpeggiarla all’altezza delle gambe. L’episodio si è verificato in un treno, nel tratto tra Cervignano e Udine.

La giovane, racconta il Messaggero Veneto, è riuscita ad allontanarsi e, una volta scesa nella stazione di Udine, ha segnalato l’accaduto alla Polfer. Gli agenti, grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità del soggetto, rintracciandolo il giorno dopo mentre chiedeva la carità in stazione.

Si tratta di un 35enne di nazionalità romena. Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di truffa e molestia sessuale, per le quali è stato denunciato a piede libero.