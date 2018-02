ROMA – C’è stato un terzo uomo nelle ore che hanno accompagnato Pamela Mastropietro tra la fuga dalla comunità Pars di Corridonia e la morte nell’appartamento di Innocent Oseghale, secondo quanto emerso dalle indagini. Si tratta del cinquantenne che le ha dato i soldi con cui lei si è comprata l’eroina da un amico di Oseghale. E che l’avrebbe pagata in cambio di un rapporto sessuale.

L’uomo, secondo quanto scrive Leggo, sarebbe un cinquantenne di Mogliano (Macerata). Con lui Pamela avrebbe consumato una prestazione sessuale in un garage di Corridonia in cambio di 50 euro.

Scrive Leggo:

L’uomo, già sentito dagli inquirenti, non vuole rilasciare dichiarazioni ai cronisti: “Cosa volete da me? Non ho niente da dire, lasciate lavorare i carabinieri, è un fatto atroce. Se la notte dormo? Non bestemmiate”.