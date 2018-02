ROMA – “Il 4 marzo ricordatevi di Pamela Mastropietro“. Recita così un post choc pubblicato su Facebook da una cittadina di Imperia. Un post ritenuto da più parti inaccettabile e che ha attirato pure l’attenzione del direttore del TgLa7 Enrico Mentana.

Il post incriminato ritrae una foto della giovane romana, fatta a pezzi e ritrovata in due trolley nelle campagne di Macerata. In calce una scritta che tira in ballo le elezioni del prossimo 4 marzo: “Il 4 marzo quando andate a votare ricordatela, tagliata a pezzi e messa in 2 valige da un nigeriano spacciatore con permesso di soggiorno Scaduto! La politica ha le sue responsabilità se li rivotate siete complici”.

Parole che hanno fatto inorridire Enrico Mentana, prontamente intervenuto per “bastonare” l’autrice del post con un commento lapidario: “Cronache dall‘abisso con avvoltoi elettorali”.