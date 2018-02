ROMA – Il corpo fatto a pezzi e abbandonato in due valigie in un fossato a Pollenza. Così è stato ritrovato il cadavere di Pamela Mastropietro, la ragazza romana di 18 anni brutalmente uccisa. Per il suo omicidio, gli investigatori hanno fermato un nigeriano già noto alle forze dell’ordine per droga. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ora chiede una pena esemplare: “Stop ai clandestini, per chi uccide nessuna pietà”.

Parlando dell’omicidio di Pamela, che era ospitata in una comunità di Corridonia, il parlamentare si scaglia contro il presunto assassino della giovane e ha dichiarato: