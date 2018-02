ROMA – “Non sono stato io” continua a ripetere ai pm Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano fermato per l’omcidio di Pamela Mastropietro, , la 18enne romana allontanatasi lunedì pomeriggio dalla comunità di recupero di Corridonia (Macerata) e poi ritrovata ieri mattina cadavere. Il suo cadavere, sezionato in due tronconi è stato ritrovato in due trolley lasciati nottetempo in un fossato che costeggia una strada di campagna a Pollenza, sempre nel Maceratese. Un omicidio brutale. Il cadavere diviso in due tronconi. Ed è proprio questo che fa pensare agli investigatori ad una sorta di rito o una punizione.

Un ragazzo nigeriano, grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, è stato fermato.

Nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo, lo spacciatore nigeriano di 29 anni ha confermato solo in parte la ricostruzione degli inquirenti: “L’ho solo incontrata ai giardini Diaz di Macerata, voleva l’eroina che io non vendo e allora l’ho portata da un mio amico che tratta quella droda. Non sono stato io – ha detto – non l’ho fatta a pezzi”.