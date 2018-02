ROMA – Si chiama Innocent Oseghale il nigeriano di 29 anni fermato dai carabinieri per l’orrendo omicidio di Pamela Mastropietro.

Pamela Mastropietro è la 18enne romana allontanatasi lunedì pomeriggio dalla comunità di recupero di Corridonia (Macerata) e poi ritrovata ieri mattina cadavere. Il suo cadavere, sezionato in due tronconi è stato ritrovato in due trolley abbandonati in un fossato che costeggia una strada di campagna a Pollenza, sempre in provincia di Macerata.

Nell’abitazione di Innocent Oseghale, in Via Spalato 124 a Macerata, i carabinieri hanno ritrovato i vestiti sporchi di sangue di Pamela. E proprio nei pressi della sua abitazione si perdevano le tracce della ragazza, ripresa in un video dalla telecamera di una farmacia poco distante mentre cammina seguita a breve distanza dal nigeriano.

Cos’è successo nell’appartamento.

Nella farmacia Pamela, secondo le ultime ipotesi, era entrata per acquistare una siringa che evidentemente le serviva per iniettarsi la droga che proprio Oseghale, che secondo gli investigatori è uno degli spacciatori nigeriani attivi nella piazza di Macerata, le avrebbe procurato.

E Pamela, dopo aver comprato la siringa, avrebbe seguito il nigeriano nell’appartamento di via Spalato. Nell’appartamento, al momento, nessuno sa però cosa sia successo. Pamela potrebbe essere rimasta vittima di una overdose e, impaurito, per disfarsi di quel corpo ingombrante il nigeriano l’avrebbe fatta a pezzi, occultandolo poi nelle due valigie abbandonate per strada.

Interrogato dai carabinieri, Oseghale, con permesso di soggiorno e con precedenti per spaccio, ha negato di avere ucciso la ragazza.