MACERATA – Innocent Oseghale potrebbe essere scarcerato “molto presto”: ne è convinto Michele Andreano, avvocato penalista interpellato da Mediaset sul caso della giovane Pamela Mastropietro, studentessa romana di 18 anni, uccisa e fatta a pezzi a Macerata.

Andreano ricorda che le imputazioni per il pusher nigeriano di 29 anni sono ormai solo di vilipendio e occultamento di cadavere, e non più anche di omicidio. Il giudice ha infatti ritenuto che non vi fosse prova certa per sostenere anche questa imputazione. Fino a quando non arriveranno i risultati degli esami tossicologici condotti dal medico legale sul corpo di Pamela e quelli dei rilievi effettuati dagli esperti del Ris nell’appartamento di Oseghale in via Spalato a Macerata, dove Pamela sarebbe morta, il giudice non può tenere in piedi l’accusa di omicidio nei confronti dell’uomo.

Andreano ha espresso ai microfoni di Mediaset forti perplessità sulla detenzione del nigeriano:

“Rispetto alle contestazioni della Procura (omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere), il Gip non ha ritenuto sussistenti gli elementi indiziari dell’omicidio. Per il vilipendio la pena va da un minimo di tre a un massimo di sei anni, per l’occultamento fino a tre anni. Quindi, dovendo scegliere per esempio un rito abbreviato, Oseghale potrebbe ricevere una condanna a tre anni. L’indagato non è stato poi messo in libertà per mancanza di un domicilio idoneo, quindi quando lo troverà potrebbe essere presto rilasciato”.

Oseghale continua a dirsi innocente e sostiene che “Pamela ha avuto una crisi da overdose e io sono scappato”. Il giovane non ha ammesso alcuno degli addebiti contestati (omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere) e nemmeno lo smembramento del corpo.