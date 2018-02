Conto corrente, 2015 e 67% italiani "senza". Ora solo il 14%. Ma guarda un po'...

ROMA - Conto corrente, conto corrente in banca. Era il 2015, appena tre anni fa e il 67 per cento degli italiani risultava sprovvisto di conto corrente in banca. Risultava è una parola grossa. Il 67 per cento degli italiani si dichiarava senza conto corrente in banca. E lo faceva in tutta serenità sfidando ogni evidenza.