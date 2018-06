ROMA – Ha sentito alla radio che due dei nigeriani che erano in carcere con l’accusa di aver ucciso Pamela Mastropietro si erano visti revocare la custodia cautelare in carcere dal gip del tribunale di Macerata. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E Luca Traini, in carcere per aver sparato contro alcuni immigrati dalla sua auto il giorno dopo l’omicidio della ragazza, ha dato di matto.

Secondo il suo avvocato, il ragazzo ha dato in escandescenze battendo i pugni e il capo contro le pareti della cella dove si trova rinchiuso. Le guardie carcerarie sono intervenute per fermarlo ed evitare che si facesse ancora più male, ma Traini si è comunque procurato alcune ecchimosi alla fronte e abrasioni alle nocche delle dita.

Traini dunque avrebbe avuto una nuova esplosione d’ira in qualche modo analoga a quella che lo avrebbe travolto il 3 febbraio quando, come raccontato da lui stesso durante l’interrogatorio, dopo aver appreso del terrificante omicidio del diciottenne romana, fatta a pezzi e chiusa dentro delle valigie, avrebbe deciso di uscire per vendicarla, sparando a caso tra i migranti incrociati per le strada del comune marchigiano.

Il 29enne è ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio aggravato dall’odio razziale. Il 23 agosto il professor Picozzi presenterà la perizia psichiatrica, e il 12 settembre ripartirà il processo con rito abbreviato. Al momento, il professor Giovanni Camerini, psichiatra consulente nominato dal difensore Giancarlo Giulianelli, ha dichiarato il maceratese parzialmente capace di intendere e di volere, e pericoloso socialmente.