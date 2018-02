ROMA – E’ sconvolta, e non potrebbe essere altrimenti, Alessandra, la mamma di Pamela Mastropietro, quando viene contattata da Federica Sciarelli di “Chi l’ha Visto?”:

“Come è possibile che io sappia dai giornali e dalla rete che mia figlia è stata trovata in una valigia – ha detto la donna – se gli inquirenti mi hanno convocato domani (oggi, ndr) per l’eventuale riconoscimento?”.

La donna ha poi raccontato che l’ultima volta che ha visto sua figlia risale a qualche giorno fa. Nella comunità, ha aggiunto la nonna, le regole erano ferree: i familiari potevano sentire Pamela solo ogni 15 giorni. E dall’ultima visita non avevano avuto più contatti con lei.

Un sorta di rito o una punizione.

Queste al momento le ipotesi sul movente dell’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana allontanatasi lunedì pomeriggio dalla comunità di recupero di Corridonia (Macerata) e poi ritrovata ieri mattina cadavere. Il suo cadavere, sezionato in due tronconi è stato ritrovato in due trolley lasciati nottetempo in un fossato che costeggia una strada di campagna a Pollenza, sempre nel Maceratese. Un omicidio brutale. Il cadavere diviso in due tronconi. Ed è proprio questo che fa pensare agli investigatori ad una sorta di rito o una punizione.

Un ragazzo nigeriano, grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, è stato fermato.

L’uomo ha un regolare permesso di soggiorno ed è già noto alle forze dell’ordine. Altre persone sarebbero state individuate. Gli investigatori stanno cercando di capire se la ragazza abbia lasciato la comunità sapendo già chi incontrare, da chi andare e dove trovare una nuova sistemazione.