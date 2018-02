Migranti, non se ne esce. E con Salvini o Di Maio sarà lo stesso

ROMA - Migranti, non se ne esce. E con Salvini o Di Maio al governo sarà lo stesso. Non se ne esce senza sforzi, costi, dolori. Non esiste "la" soluzione. Meno che mai se ne esce con le banalità vuote e sciocche che la politica e la cosiddetta gente si rimbalzano ed stomachevolmente rimasticano.