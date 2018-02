ROMA – Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, ringrazia Luca Traini, il giovane di 28 anni che sabato 3 febbraio ha fatto un blitz xenofobo a Macerata. Non per aver colpito gli immigrati, bensì per il cero acceso per la figlia, uccisa e fatta a pezzi a 18 anni.

“Ringrazio Traini per aver acceso il cero per mia figlia – commenta Alessandra Verni, mamma della giovane, ai microfoni del Tempo – ma sono contraria alla violenza e alla strumentalizzazione politica che di tutta questa orribile storia si sta facendo”.

Eppure lo stesso Traini, da tempo legato a movimenti di estrema destra compresa la Lega, aveva rivendicato il suo gesto come una vendetta per Pamela, per la cui morte è stato arrestato il pusher nigeriano Innocent Oseghale, ora nel carcere di Montacuto, ad Ancona, lo stesso penitenziario in cui è detenuto proprio Traini, in isolamento.

Si erano rincorse anche voci di una presunta conoscenza, se non addirittura relazione passata, tra Traini e Pamela. Tutto negato categoricamente dalla madre: “Mia figlia non conosceva nessuno a Macerata, tantomeno lui. Basta con queste sciocchezze”, ha detto al Tempo la donna, secondo la quale sull’omicidio della figlia sono state dette e scritte “troppe bugie”. A partire dalla causa della morte: “Mia figlia odiava gli aghi, non si è mai bucata – sostiene Alessandra Verni – non è mai stata trovata nemmeno la siringa, sullo scontrino non c’ è scritto cosa ha acquistato e il farmacista non ha specificato. Io so alcune cose che ancora non diciamo e che i carabinieri stanno accertando”.

E le indagini, infatti, continuano. E’ di queste ore la notizia che Oseghale sarebbe accusato solo di vilipendio e occultamento di cadavere, non più di omicidio, mentre l’altro pusher nigeriano che avrebbe venduto a Pamela l’eroina è indagato solo per spaccio di sostanze stupefacenti. Resta da capire chi abbia ucciso la diciottenne romana, o se sia morte per overdose, come dice proprio Oseghale.