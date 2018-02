ROMA – Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, ospite in studio a Chi l’ha Visto?, ha raccontato dell’ultima volta in cui ha visto la figlia. Era ancora decisa a rimanere nella comunità in cui viveva da ottobre per disintossicarsi. La donna, tuttavia, afferma insieme alla conduttrice: “Se me la tenevo a casa era meglio”.

“Ha il diritto di dire quello che vuole”, le parole di Federica Sciarelli prima dell’intervista e durante la trasmissione viene fatto il punto sulle indagini e spiegato la personalità della 18enne morta a Macerata, probabilmente per una overdose, poi fatta a pezzi e il suo cadavere messo in due trolley.

“Lei mi dà la forza… era una leonessa, molto solare e aiutava gli altri. Si è fidata troppo, pensava di salvare il ragazzo tossicodipendente con cui stava, invece ci è finita dentro anche lei”.

La mamma di Pamela ribadisce che aveva scelto autonomamente di andare in comunità, di intraprendere un percorso che l’avrebbe portata a iniziare una nuova vita: “Era convinta, voleva studiare e fare la criminologa… Dovevano lavorare meglio le strutture, dovevano esserci persone competenti. Era una morte che si poteva evitare”.