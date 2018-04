MACERATA – C’è un giro di prostituzione minorile dietro alla morte di Pamela Mastropietro?

Secondo le accuse di un testimone citato dalla Rai insospettabili della buona borghesia di Macerata sarebbero coinvolti in giro di festini a luci rosse con ragazze minorenni. Giro di festini gestito da immigrati clandestini, soprattutto nigeriani. Nigeriani che agganciavano le minorenni grazie alla droga. E in questo quadro si potrebbe inserire l’omicidio di Pamela Mastropietro.

La giornalista di Rai News 24 Angela Caponnetto ha raccolto la testimonianza di una ragazza che tra le lacrime denuncia: “Esiste un sistema Macerata. Droga e prostituzione minorile per alimentare un giro di festini a luci rosse in cui sono coinvolti personaggi bene della città”.

Selvaggia – questo il nome di fantasia della donna, ripresa di schiena e con la voce camuffata – testimonia: “Mi sono decisa a parlare perché mi ritrovo nella tragica storia di Pamela, anche lei come me era una ragazza sola.

Il suo fidanzato l’ha portata, dopo averla stordita con la droga, in un casolare dove più volte ha incontrato molti uomini. Questo casolare potrebbe essere una villa nella frazione Sant’Egidio di Montecassiano, hinterland di Macerata. “Lì ad aspettarmi c’erano personaggi facoltosi, ho riconosciuto anche tre poliziotti, un avvocato, tanti dell’ alta borghesia di Macerata. Davanti alla villa erano parcheggiate Bmw, Mercedes, Maserati.

Questa storia risale a 10 anni fa, dice la testimone “ma è stata insabbiata”. Ricostruendola si scopre che i genitori di Selvaggia fecero un esposto alla Procura della Repubblica a nome della figlia allora minorenne. Ma il fascicolo per un anno scomparve. Poi fu archiviato dal Gip.

Ma oggi, dice Selvaggia: “Basta tacere, dopo quello che è successo a Pamela e che poteva succedere a me, bisogna che queste cose vengano fuori”. A Macerata, secondo Selvaggia, c’è un clima di omertà alimentato da ricatti incrociati.

Proprio nei pressi della stazione, dove è stata filmata Pamela Mastropietro, avverrebbero secondo la denuncia gli incontri tra le prostitute e i clienti. Più volte in città è stata segnalata la presenza di esponenti del Black Axe – l’Ascia Nera, una delle più feroci organizzazioni della mafia nigeriana.

Poi, come racconta Carlo Cambi per “La Verità”, c’è il ruolo del Gus

Intanto al Gus arrivano da Prefettura e Comune altri appalti milionari per ospitare profughi in una città e in una provincia che hanno già un numero rilevantissimo di migranti. Peraltro il Gus è la Onlus che si è occupata anche dell’ accoglienza di Innocent Oseghale, il principale accusato del delitto Mastropietro.