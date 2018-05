Pamela Mastropietro, l'ultima intercettazione: "Ho sentito una ragazza piangere..."

ROMA – A “Chi l’ha Visto?” [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] sono state divulgate altre intercettazioni sul caso dell’omicidio di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata. Per l’omicidio sono in carcere tre nigeriani: Lucky Desmond, Awelima Lucky e Innocent Oseghale.

In una intercettazione mostrata da “Chi l’ha Visto?” Awelima e Desmond dicono di aver avuto contatti con Pamela la sera dell’omicidio e uno di loro le avrebbe dato la dose di droga: “Quel giorno Oseghale mi ha chiamato e mi ha detto che una persona stava dormendo da lui. Io ho sentito una ragazza piangere”.