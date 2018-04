MACERATA – Lo zio di Pamela Mastropietro – la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata – l’avvocato Marco Verni, ha scritto un durissimo post su Facebook:

“Sono avvocato e consigliere delle forze armate. Mi sono formato con loro, ai massimi livelli, ed oggi ho spesso il privilegio di formare io loro, per quel di mia competenza”.

“Le nostre forze di polizia – continua lo zio di Pamela Mastropietro – se vogliono, sono tra le migliori al mondo, per cui dico, a chi ha barbaramente ucciso mia nipote: potete cambiare la vostra ridicola versione dei fatti, che io, passo passo, vi smonterò in tribunale, potrete trovare l’appoggio ipocritamente compassionevole di qualche politicante di turno, magari potrete anche pensare di farla franca, ipotizzando di prendervi gioco dello Stato italiano. Ma ricordate, non esistono delitti perfetti, ma solo investigatori distratti. Io non vi lascerò tregua – promette Verni -. Con me lo staff del mio studio accanto agli inquirenti. Preparatevi a marcire nelle nostre patrie galere”.