ROMA – L’ha accompagnata con il suo taxi fino al palazzo dove è stata uccisa e l’ha vista entrare con il suo presunto killer. Un tassista è il testimone chiave nell’omicidio brutale di Pamela Mastropietro, la ragazzi di Roma di 18 anni ritrovata in pezzi in due valigie vicino Macerata. Il racconto del tassista rafforza i sospetti su Innocent Oseghale, il nigeriano accusato di omicidio e occultamento e vilipendio di cadavere.

Rosalba Emiliozzi sul Mattino raccoglie la testimonianza del tassista peruviano che ha detto di aver accompagnato Pamela la mattina di martedì 30 gennaio fino ai Giardini Diaz. La giovane, fuggita dalla comunità di recupero Pars di Corridonia domenica 28, aveva con sé solo la sua valigia e stava bene. La ragazza ha girato per due giorni in stazione e poi è arrivata al palazzo intorno alle 9.40, ha pagato la corsa del taxi ed è scesa, ma ad attenderla non c’era nessuno.

Il racconto del tassista prosegue, perché poco dopo l’ha incontrata di nuovo per caso, intorno alle 11 del mattino in via Spalato, davanti alla palazzina dove è morta: