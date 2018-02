ROMA – La fuga, l’autostop, la siringa… Le ultime ore di Pamela Mastropietro, la ragazza fatta a pezzi e messa in due valigie poi abbandonate in campagna vicino Macerata. Pamela si trovava al centro di recupero nel paesino di San Michele Arcangelo, alla comunità Pars. Da qui una mattina ha preso le sue cose e se n’è andata. Prima per le strade di campagna, poi facendo l’autostop fino a Macerata. Qui dopo l’incontro con il pusher nigeriano, è andata in farmacia, dove ha comprato una siringa. Infine è salita in mansarda con l’uomo. Poi la morte e lo scempio.

La fuga e l’autostop.

Lunedì 29 gennaio, intorno alle 14.30, Pamela se ne va dalla comunità trascinando il suo trolley. Senza soldi, senza cellulare e senza documenti, che quando si entra in comunità vanno consegnati sempre agli operatori. Pamela se n’è andata e nessuno l’ha vista. Un quarto d’ora dopo, però, la sua assenza è stata notata e sono subito scattate le ricerche. Ci sono tre chilometri di saliscendi in aperta campagna per arrivare alla provinciale. Poi quasi certamente ha fatto l’autostop per Macerata. Cosa abbia fatto durante la notte e dove l’abbia passata è ancora un mistero. I carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere lungo la strada, la ritrovano in via Spalato intorno alle 11 del mattino dopo, martedì 30 gennaio.

Il pusher e la siringa.