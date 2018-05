MACERATA – Pamela Mastropietro venne violentata da Innocent Oseghale mentre era in condizioni fisiche menomate per l’assunzione di eroina. Lo sostiene il Procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio anche sulla base dei risultati degli esami del Ris che hanno evidenziato un rapporto sessuale completo tra i due. Il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha invece ritenuto non vi fossero gravi indizi di colpevolezza per tale accusa, ipotizzando invece che tra i due si fosse creato un clima amicale.

Si rafforzano quindi gli elementi di prova a carico di Innocent Oseghale, il nigeriano in carcere da tre mesi per la tragica fine di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e sezionata, il corpo fatto a pezzi e occultato in due trolley abbandonati sul ciglio della strada tra Pollenza e Macerata.

Giovedì mattina al nigeriano è stata notificata in carcere una nuova ordinanza di custodia cautelare, questa volta per omicidio volontario. Fino ad ora gli elementi a suo carico avevano indotto il gip a formulare solo l’accusa di occultamento di cadavere ma ora l’impianto accusatorio, forte delle risultanze venute fuori dalle complesse analisi dei carabinieri del Ris, hanno consentito di aggravare le accuse nei suoi confronti. Per il procuratore di Macerata Giuseppe Giorgio, Oseghale, dopo aver condotto Pamela nel suo appartamento di Macerata e averle procurato una dose di eroina, avrebbe anche costretto la ragazza ad un rapporto sessuale. Il Dna trovato sui resti di Pamela lo inchioda, ma il gip non ha contestato anche questa accusa nel nuovo ordine di custodia.

Come scrive Repubblica: