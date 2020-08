Pandora omaggia l’Italia con dodici charm, ma il ciondolo dedicato alla Sardegna, una pecora, scatena le polemiche social

Pandora, azienda danese di produzione e distribuzione di gioielli, ha lanciato una nuova edizione di charm, i ciondolini da appendere a collanine e braccialetti, dedicati all’Italia, compreso uno per la Sardegna.

Si va dal Colosseo di Roma alla pizza di Napoli, passando per il Giglio di Firenze e il Ponte di Rialto di Venezia. Per la Puglia c’è un ciondolo che ricorda il mare, per Milano uno a forma di bicicletta. E per la Sardegna una pecorella.

Le polemiche sui social

Una scelta che non è piaciuta a molti sui social. “La Sardegna ha spiagge, natura, nuraghe, abiti ed usanze tipiche bellissime riconosciuti a livello di patrimonio dell’umanità”, ha sottolineato su Twitter un utente. E un altro ha aggiunto: “Per la Sardegna… Provo imbarazzo per Pandora”.

La descrizione ufficiale

Sul sito ufficiale di Pandora il ciondolo a forma di pecora viene descritto senza riferimenti alla Sardegna: “Diamo il benvenuto a Patti la pecora, la nuova arrivata della nostra famiglia dei Pandora Friends. Patti la pecora ci ricorda che non importa il tuo aspetto, ciò che importa è chi sei. Inoltre, ci aiuta a ricordare di accettare le diversità, di essere unici, di essere se stessi e, ancora più importante, di essere sempre gentili con tutti. In generale, rappresenta l’inclusività e l’accoglienza delle diversità. Il tenero charm, rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925, è una splendida aggiunta alla collezione Pandora Friends”. (Fonti: Twitter, Pandora.net)