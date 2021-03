Panettiere invalido aggredito sul suo posto di lavoro a Colli Aniene a Roma

Un invalido che lavora come panettiere in una bottega di Colli Aniene a Roma, è stato vittima di una brutale aggressione da parte del marito di una cliente a cui aveva chiesto di indossare la mascherina.

La “colpa” del panettiere sarebbe quella di aver ripreso la donna, invitandola ad indossare la mascherina all’interno del negozio. Di tutta risposta, la signora, infastidita, è uscita dal panificio ed è andata a chiamare il marito. Subito dopo l’uomo è entrato armato di bastone e si è scagliato contro il panettiere disabile massacrandolo di botte.

Panettiere picchiato a Colli Aniene: aveva chiesto di indossare la mascherina ad una cliente

Una violenza, quella che si è consumata presso il negozio “Magia dei Sapori“, via Virgilio Melandri 42 a Colli Aniene, che è costata al panettiere, 48 anni, ricoverato al policlinico Umberto I, almeno 40 giorni di prognosi.

Le volanti della polizia, accorse subito dopo la chiamata al 112, hanno sequestrato il bastone utilizzato per il pestaggio e identificato un 45enne come probabile aggressore. Per quest’ultimo si profilano gravi ipotesi di reato. La procura sta infatti indagando per lesioni gravi ma aggravate, oltre che per i futili motivi, anche dalla condizione di fragilità dovuta alle condizioni di salute della vittima.