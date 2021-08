Paola (Cosenza), carabiniere Antonio Carbone muore in spiaggia per un malore dopo una lite FOTO ARCHIVIO ANSA

Antonio Carbone, un carabiniere in servizio a Torino, è morto in spiaggia mentre era in vacanza a Paola, località balneare in provincia di Cosenza. Tutto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 16 agosto. L’uomo ha avuto un malore dopo una lite e si è accasciato sotto l’ombrellone, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di un medico, anche lui in vacanza, che ha provato a rianimarlo.

Il carabiniere è morto per un malore dopo una lite in spiaggia a Paola

Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, il carabiniere aveva avuto una lite a causa di una cicca di sigaretta lanciata in spiaggia da un ragazzo. La lite è scattata con il suo vicino di ombrellone e il carabiniere, dopo essere tornato sul suo lettino ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia per tutti gli accertamenti del caso.

Il carabiniere morto a Isernia

Il giorno stesso un altro carabiniere ha perso la vita. Il carabiniere, in forze alla caserma di Bojano (Campobasso) e residente a Monteroduni (Isernia), è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 85 Venafrana, tra Monteroduni e Montaquila. All’altezza del centro commerciale I Melograni l’uomo, Michele Roselli, 37 anni, alla guida di una moto Aprilia e libero dal servizio, si è scontrato con una Renault Scenic. Trasportato all’ospedale Veneziale di Isernia in condizioni disperate, il motociclista è morto poco dopo. Il traffico sulla Statale è rimasto a lungo bloccato e si sono create code. Sul posto, oltre al 118, sono interventi Carabinieri e Polizia Stradale che ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia.