BARI – Non è morta di stenti, ma di infarto. La mamma di Paola Manchisi, la giovane che da 14 anni non usciva di casa, risponde così alle accuse di abbandono di incapace rivolte a lei e al marito. “Mia figlia mangiava regolarmente”, continua la donna intervistata in esclusiva da Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.

La storia di Paola era arrivata in televisione con Chi l’ha visto?, quando una compagna di classe delle superiori aveva segnalato al programma di Federica Sciarelli la sua scomparsa. Paola in realtà era segregata nella sua casa di Polignano a Mare, in provincia di Bari, da cui non usciva da ben 14 anni, mentre la sua famiglia faceva una vita normale. La giovane, che aveva 31 anni, è morta lo scorso 6 gennaio e la famiglia è stata accusata di averla abbandonata.

Proprio alle accuse di questi giorni risponde la madre di Paola, che ai microfoni di Pomeriggio 5 parla di una morte per arresto cardiaco, e non di stenti:

“Mia figlia non voleva uscire perché non aveva nulla da fare. Paola mangiava e mangiava regolarmente. La gente ci infama, ma mia figlia è morta per un arresto cardiaco. Non c’è mai stato nessun maltrattamento, io amo i miei figli perché li ho messi al mondo e ora me n’è rimasto solo uno”.

