ROMA “Spero e prego che giustizia sia fatta! Quello che le hanno fatto è indescrivibile e così crudele che spero di vederli soffrire lentamente fino alla morte! Ti amo Pamela”. La madre di Pamela Mastropietro, Alessandra Verni, dopo il riconoscimento all’obitorio, su Facebook si sfoga contro chi ha ucciso sua figlia.

Al momento per l’omicidio della diciottenne romana è stato fermato Innocent Oseghale, 29enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine. Nella sua casa gli agenti hanno anche ritrovato gli abiti sporchi di sangue della diciottenne. E c’è anche la testimonianza di un connazionale che nella serata di martedì lo ha visto con i due trolley nei pressi del luogo del ritrovamento.

Pamela Mastropietro è la 18enne romana allontanatasi lunedì pomeriggio dalla comunità di recupero di Corridonia (Macerata) e poi ritrovata ieri mattina cadavere. Il suo cadavere, sezionato in due tronconi è stato ritrovato in due trolley abbandonati in un fossato che costeggia una strada di campagna a Pollenza, sempre in provincia di Macerata.

Nell’abitazione di Innocent Oseghale, in Via Spalato 124 a Macerata, i carabinieri hanno ritrovato i vestiti sporchi di sangue di Pamela. E proprio nei pressi della sua abitazione si perdevano le tracce della ragazza, ripresa in un video dalla telecamera di una farmacia poco distante mentre cammina seguita a breve distanza dal nigeriano. In farmacia la ragazza avrebbe comprato una siringa e poi, questa è la tesi degli investigatori, avrebbe seguito il ragazzo nigeriano nel suo appartamento. Cosa sia successo nell’appartamento ancora è al vaglio degli investigatori. Una delle ipotesi è che Pamela sia morta per una overdose e che il ragazzo nigeriano a quel punto per disfarsi di quel corpo ingombrante l’avrebbe barbaramente fatta a pezzi.