ROMA – E’ morto domenica mattina a Roma a 90 anni Paolo Cenci. Il suo negozio di vestiti via di Campo Marzio, dove ha passato la vita, ha chiuso sabato per una settimana. “Non gli sarebbe piaciuto il cartello chiuso per lutto, ha aspettato le ferie di qualche giorno per andare via, senza dar fastidio e interrompere l’attività”, ha ricordato al funerale il figlio David, immaginando che l’ultimo pensiero del papà fosse per il negozio d’abbigliamento con più di 90 anni di storia.

In quel negozio in pieno centro, a due passi dal Parlamento, passati ad acquistare abiti, cravatte e scarpe presidenti, ministri e parlamentari.

Come ricorda Il Messaggero: “Capitava che lì s’incontrassero politici di primo piano e continuassero le discussioni appena interrotte in Aula. Si favoleggia che nei camerini di Cenci siano nati anche governi, e chissà. Di certo nella storica boutique di Campio Marzio si è vestita di certo la prima e la seconda Repubblica. La Terza varia un po’ di più.

Paolo Cenci era il figlio del capostipite Davide che nel 1926 aprì l’attività in quegli stessi locali di Campo Marzio. Una famiglia di origine umbra: a Scheggia, vicino Gubbio, è stato ieri accompagnato il feretro di Paolo per la sepoltura, dopo il funerale nella chiesa di Ponte Milvio”. (Fonte Il Messaggero).