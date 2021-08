Paolo Fonsatti, ex militare esercito, ucciso a coltellate in casa ad Arborea: forse durante una rapina (Foto Ansa)

Paolo Fonsatti, ex sottufficiale dell’Esercito, è stato ucciso a coltellate in casa ad Arborea (Oristano). Probabilmente si è trattato di una rapina finita male. Insieme a lui c’era il nipote, che è stato ferito.

Paolo Fonsatti, ex militare Esercito, ucciso in casa ad Arborea

È stato ucciso con alcune coltellate mentre si trovava all’interno della sua abitazione in provincia di Oristano. Un omicidio ancora tutto da decifrare quello di Paolo Fonsatti, 73 anni, ex sottufficiale dell’Esercito assassinato dentro casa nella borgata S’Ungrori ad Arborea.

Il nipote della vittima, 55 anni, è stato ricoverato con una ferita da taglio a una mano all’ospedale di Oristano, dove si trova attualmente piantonato dai carabinieri. È stato proprio lui intorno alle 13.30 a far scattare l’allarme. Sarebbe corso fuori dall’abitazione con gli indumenti sporchi di sangue e avrebbe raggiunto un bar, raccontando di aver subito un’aggressione insieme allo zio a scopo di rapina.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri di Arborea e del comando provinciale di Oristano e il 118. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Fonsatti, il nipote è stato invece trasportato in ospedale con assegnato un codice verde.

Omicidio Fonsatti forse per una rapina finita male

Sentito sommariamente dai carabinieri avrebbe confermato di essere stato vittima di un’aggressione insieme allo zio. Due persone con i volti coperti sarebbero entrate in casa per rapinarli, accoltellando lo zio e ferendo lui alla mano.

Ad Arborea è arrivato il procuratore di Oristano, Ezio Domenico Basso, il medico legale e da Cagliari gli specialisti del Ris dei carabinieri. Saranno proprio i rilievi degli esperti dell’Arma a chiarire cosa è realmente accaduto.

A loro spetta il compito di recuperare all’interno dell’abitazione, ma anche dagli indumenti che indossava il nipote, gli elementi per confermare la versione.

“Allo stato attuale non ci sono indagati”, ha detto ai giornalisti il procuratore Basso, aggiungendo che la vittima è stata raggiunta da diverse coltellate di cui almeno una mortale. Il nipote viveva da poco tempo a Cabras dove, da quanto si apprende, aveva acquistato una casa dopo il suo trasferimento da Roma. Ogni tanto andava a trovare lo zio ad Arborea.

Paolo Fonsatti era molto attivo nella comunità sarda

La notizia dell’assassinio di Fonsatti ha fatto velocemente il giro del paese e non solo. L’ex sottufficiale era molto conosciuto. Impegnato nel volontariato e nella chiesa, era presidente della sezione locale dell’Associazione ex combattenti e reduci e vicepresidente dell’Associazione Trevisani nel mondo.